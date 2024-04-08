Посольство РФ в Вильнюсе снова попытались поджечь

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Неизвестные снова попытались поджечь посольство РФ в Вильнюсе, пишет RT.
По данным местной полиции, неизвестные две ночи подряд бросали в здание бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет. В посольстве повреждена стена. По факту инцидентов проводится проверка.
Месяц назад неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Кишиневе. Сотрудники полиции догнали и задержали его.
После инцидента российская сторона потребовала наказать злоумышленника. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы по подозрению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах.
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Месяц назад неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Кишиневе. Сотрудники полиции догнали и задержали его.
После инцидента российская сторона потребовала наказать злоумышленника. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы по подозрению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах.
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Алёна Самарева