10 июня 2025, 22:18

Myśl Polska: избирательная система в Польше уступает российской

Фото: iStock/ macky_ch

Польская избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости. Об этом заявили авторы портала Myśl Polska.





В материале раскритиковали метод д'Ондта, который используют в Польше на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные советы и советы графств. Авторы статьи отмечают, что он благоприятствует партиям с большими электоральными результатами.





«Политикам с Вислы следует реформировать избирательную систему в Польше», — обращалось внимание в материале.