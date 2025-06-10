В Польше объявили о превосходстве российской избирательной системы
Myśl Polska: избирательная система в Польше уступает российской
Польская избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости. Об этом заявили авторы портала Myśl Polska.
В материале раскритиковали метод д'Ондта, который используют в Польше на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные советы и советы графств. Авторы статьи отмечают, что он благоприятствует партиям с большими электоральными результатами.
«Политикам с Вислы следует реформировать избирательную систему в Польше», — обращалось внимание в материале.
Со слов журналистов, народ должен чувствовать, что если их кандидаты пройдут избирательный порог, то они войдут в городской, уездный совет или воеводское собрание.
Ранее посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры об устранении дипломатических «раздражителей» из Стамбула в свои столицы.