Макрон запретит детям пользоваться социальными сетями
Макрон объявил, что запретит использовать соцсети подросткам до 15 лет
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 объявил, что запретит подростками пользоваться соцсетями, если такой запрет не введет ЕС.
«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет», — обратил внимание Эммануэль Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что выделил Европе несколько месяцев и ждет от нее действий.
«В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждатьВ противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — добавил политик.
Напомним, во вторник учащийся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна, работница умерла от полученных ранений. Президент Франции полагает, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния социальных сетей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой в самолете, заявил, что жена не дает пощечину мужу просто так.