Макрон запретит детям пользоваться социальными сетями

10 июня 2025, 22:52

Макрон объявил, что запретит использовать соцсети подросткам до 15 лет

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 объявил, что запретит подростками пользоваться соцсетями, если такой запрет не введет ЕС.







«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет», — обратил внимание Эммануэль Макрон.

«В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждатьВ противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — добавил политик.