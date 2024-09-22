Россия отвергла принятый на саммите ООН Пакт будущего

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Принятый на саммите ООН Пакт будущего содержит опасные положения. Об этом заявил 22 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Пакт несбалансирован и содержит очень опасные положения, которые приведут к обратному эффекту и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН, поддерживаемую Уставом ООН», — написал представитель постпредства в соцсети X.
Дипломат заявил, что приятием документа ООН попрала свои собственные принципы в угоду делегаций из «прекрасного сада». В Пакт будущего входят Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях. Против принятия Пакта выступила Россия и ряд других стран, включая КНДР.
«В результате инклюзивного переговорного процесса в нормальном понимании этого термина не получилось. Новый председатель 79-й сессии ГА ООН пытался исправить ситуацию, но было уже поздно», — сказал Полянский.
Саммит будущего проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 23 сентября в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.
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