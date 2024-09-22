Уходящий в отставку Байден намерен создать Индо-Тихоокеаский регион

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung
Участники состоявшегося в Вашингтоне саммита четверки стран QUAD озвучили идею создания концепцию Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает CNN, где широко освещается событие. Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министрами Японии, Индии и Австралии прошла в штате Делавэр.
Представители нового четырехстороннего альянса по безопасности QUAD серьезно обеспокоены «опасными маневрами» Китая в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что уходящий в отставку президент США Джо Байден намерен укрепить альянс двух океанов, который, по сути, создали в противовес Китаю и Азии.
Стороны саммита также выразили поддержку украинскому режиму.
Читайте также:
В Германии объяснили возможность решения Байдена разрешить ВСУ удары по России
НАТО готовит России неприятный сюрприз
В США перечислили страны, входящие в «клуб зарубежных противников»
Стороны саммита также выразили поддержку украинскому режиму.
«Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, в соответствии с международным правом, целями и принципами ООН», — говорится в заявлении по итогу встречи представителей четырех стран.
Читайте также:
В Германии объяснили возможность решения Байдена разрешить ВСУ удары по России
НАТО готовит России неприятный сюрприз
В США перечислили страны, входящие в «клуб зарубежных противников»
Лия Мурадьян