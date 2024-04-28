Более 800 разведывательных дронов запросила Украина у немецкой компании

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Украина запросила у немецкой компании Quantum-Systems GmbH более 800 беспилотных летательных аппаратов разведки (БПЛА) Vector, передает Der Spiegel.
Представитель компании Флориан Зайбель посетил Украину на прошлой неделе вместе с вице-канцлером и министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком. В ходе визита Зайбель сообщил, что Киев запросил у Министерства обороны Германии 812 дополнительных беспилотных летательных аппаратов Vector для украинского спецназа.
27 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киеву необходимо не менее семи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Отметив, что эти системы могут быть закуплены совместно с партнерами, Зеленский призвал союзников своевременно проявить необходимую готовность.
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