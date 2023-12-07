Россия ответила на обвинения британского МИД

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Великобритания пытается показать мнимое лидерство, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, следует из сообщения на сайте посольства России.
Кроме того, критика в адрес России может трактоваться как попытка разрекламировать британский Национальный центр кибербезопасности. При этом в российском посольстве усомнились в способности этой организации произвести атрибуцию подобных кибернападений.
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Анастасия Чинкова