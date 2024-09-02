Россия ответила на предложение Тайваня к Китаю отобрать российский Дальний Восток

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказался о предложении президента Тайваня Лая Циндэ к Китаю отобрать российский Дальний Восток. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день тайванский глава заявил, что поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен отобрать и российский Дальний Восток, который был утрачен после подписания Айгунского договора в 1858 году.
Джабаров назвал такое заявление оскорбительным и подчеркнул, что это указывает на ощущение безнаказанности тайванских властей.
Также сенатор подчеркнул, что рано или поздно Тайвань однозначно станет полноценной частью Китая.
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Джабаров назвал такое заявление оскорбительным и подчеркнул, что это указывает на ощущение безнаказанности тайванских властей.
Также сенатор подчеркнул, что рано или поздно Тайвань однозначно станет полноценной частью Китая.
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Анастасия Чинкова