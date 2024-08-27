Стал известен космический план Трампа по борьбе с Россией и Китаем

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший лидер США и кандидат в американские президенты Дональд Трамп пообещал создать Национальную гвардию США после победы на выборах, чтобы бороться с Россией и Китаем на этом направлении. Об этом он заявил во время выступления в Детройте.
«Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии», — пообещал Трамп.Он также добавил, что в 2019 году он не дал России и Китаю опередить Штаты, когда создал Космические силы.
«Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены (на космосе — прим. ред.). А теперь, когда мы сконцентрировались, мы лидируем», — пояснил республиканец.Трамп отметил, что вместе с этим он возьмется за укрепление Вооруженных сил США и обеспечит «исторические инвестиции» в разработку беспилотников, роботостроение, развитие искусственного интеллекта, создание гиперзвукового оружия.
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