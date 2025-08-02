Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа из файлов правительства по делу Эпштейна
Федеральное бюро расследований (ФБР) отредактировало документы по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, удалив упоминания Дональда Трампа. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
В документах фигурировали десятки публичных лиц, однако правительство признало Трампа на момент расследования «частным лицом», что гарантирует защиту персональных данных. Согласно информации агентства, во время проверки досье сотрудники ФБР обнаружили множество отсылок к нынешнему главе Соединенных Штатов.
Уточняется, что упоминание человека в подобных документах не означает, что он находится под расследованием или совершил преступление.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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