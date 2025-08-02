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Telegraph: Дональд Трамп сделал первый шаг по «лестнице ядерной эскалации»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп начал подниматься по «лестнице ядерной эскалации», заявив о передислокации двух атомных подводных лодок ближе к РФ. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.



Согласно информации издания, данный шаг стал тревожным сигналом и символом возврата к логике холодной войны. Журналист Эдриан Бломфилд подчеркнул, что даже во времена конфронтации СССР и США ни один американский лидер публично не объявлял о направлении атомных субмарин в сторону российских берегов.

В материале издания говорится, что такой маневр стал «балансированием на грани ядерной войны». Несмотря на риски, в Лондоне пока не считают ситуацию новой версией Карибского кризиса.

Екатерина Коршунова

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