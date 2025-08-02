Telegraph: Дональд Трамп сделал первый шаг по «лестнице ядерной эскалации»

02 августа 2025, 09:52

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп начал подниматься по «лестнице ядерной эскалации», заявив о передислокации двух атомных подводных лодок ближе к РФ. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.