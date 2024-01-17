Россия ответит на решение Польши разместить у себя войска ФРГ, заявили в МИД РФ

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Москва ответит на решение Варшавы разместить у себя немецкие войска, с таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел РФ.
Ранее польский журналист Збигнев Лентович рассказал, что в страхе от возможности эскалации конфликта на Украине, Польша нарастила выпуск оружия. В пример Лентович привёл завод «Сталева Воля», которые производил артиллерию, однако, теперь начал выпуск боевых машин пехоты, а также бронированных автомобилей.
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Евгения Парфентьева