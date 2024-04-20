Россия ответит США на изъятие активов, заявил сенатор Шендерюк-Жидков

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Россия ответит на решение Палаты представителей Конгресса США об изъятии российских замороженных активов в пользу Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Он назвал принятое в США решение воровством, которое точно не останется без ответа.
Сенатор отметил, что Россия точно сможет найти адекватный ответ на действия американских властей. В частности, он предложил воспользоваться активами компаний из США, заблокированных внутри РФ.
Ранее в Конгрессе США одобрили законопроект о конфискации российских активов для оказания поддержки Украине. Средства пойдут, кроме всего прочего, на выплату компенсации и восстановление страны.
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Анастасия Чинкова