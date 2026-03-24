Экс-сотрудник МОССАД Игра: Иран поставил США в сложную ситуацию

24 марта 2026, 17:09

Иран по-прежнему способен наносить чувствительные удары по всем странам Персидского залива, оказывая влияние на рынок нефти и газа, чем ставит США в непростую ситуацию. Такое заявление сделал экс-сотрудник МОССАД Рами Игра.





Напомним, накануне американский президент заявил, что после успешных переговоров с Тегераном он поручил Пентагону отложить удары по энергосистеме Ирана на пять дней.





«Иранцы поставили американцев в трудноразрешимую ситуацию. У них по-прежнему есть возможности запускать ракеты по всем странам Персидского залива, тем самым влиять на рынок нефти и газа и вызывать энергетический кризис», — сказал Игра в разговоре с RT.