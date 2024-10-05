Россия в Гаагском суде требует отклонить притязания Украины на Азовское море и Керченский пролив

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Россия просит суд в Гааге отклонить все требования Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Москва заявляет, что иск не подпадает под юрисдикцию арбитражного суда. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.
«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву. Изменение статуса Керченского пролива и Азовского моря в угоду краткосрочным политическим нуждам — это путь в никуда», — цитирует заявление посла ТАСС.
По данным дипломата, в ходе слушаний в Гааге Россия представила доказательства исторической принадлежности Керченского пролива и Азовского моря.
Слушания поиску Украины в Международном арбитражном суде в Гааге проходят с 23 по 5 октября. Киев инициировал разбирательство против России еще в 2016 году.
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