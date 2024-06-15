Россия помогла восстановить пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении

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Россия оказала помощь в восстановлении железных дорог Армении, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет «Лента.ру».
«Россия поддержала Армению в сложное время и оперативно восстановила железнодорожное сообщение с Грузией, разрушенное стихией», — отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.Он подчеркнул, что эта железная дорога является критически важным маршрутом для доставки жизненно необходимых грузов в Армению, и ее длительное отключение могло бы негативно повлиять на обеспечение населения продовольствием и топливом.
25 мая продолжительные осадки и выход рек из русел на севере Армении нанесли значительный ущерб инфраструктуре.
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