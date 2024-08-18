Россия пообещала жесткий ответ в случае провокации ВСУ на Курской АЭС

Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. Об этом сообщила депутат парламента республики Ирина Лозован в беседе с РИА Новости. По ее словам, пограничная полиция не назвала ни одной причины для задержания.