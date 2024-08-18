Россия пообещала жесткий ответ в случае провокации ВСУ на Курской АЭС

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Украина готовит провокацию на Курской атомной электростанции (АЭС) в целях обвинения России в «самообстреле», ответ Москвы будет жестким, заявило Министерство обороны России в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в случае попыток Киева осуществить задуманное «будут немедленно приняты жесткие ответные» меры военного и военно-технического характера.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. По словам дипломата, это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. По словам дипломата, это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ.
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Александр Климов