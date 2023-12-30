В США ответили на обвинения в причастности к теракту в Белгороде

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США не поощряют и не предоставляют возможности Украине для проведения атак, подобных теракту в Белгороде. Об этом РИА Новости сообщили в американском госдепартаменте.
Представитель ведомства отметил, что США дали ясно понять киевскому руководству, что подобные действия не поощряются.
В субботу украинские военные произвели террористическую атаку на Белгород, о чём сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, в числе которых двое детей. Также получили ранения 108 человек, среди которых 15 детей.
В Минобороны РФ отметили, что такие действия украинской армии были отвлекающим манёвром, который должен был затмить их явные неудачи на фронте.
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В субботу украинские военные произвели террористическую атаку на Белгород, о чём сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, в числе которых двое детей. Также получили ранения 108 человек, среди которых 15 детей.
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Анастасия Чинкова