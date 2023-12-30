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В США ответили на обвинения в причастности к теракту в Белгороде

Госдеп: США не поощряют атаки, подобные обстрелу ВСУ Белгорода
30 декабря 2023, 20:35
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не поощряют и не предоставляют возможности Украине для проведения атак, подобных теракту в Белгороде. Об этом РИА Новости сообщили в американском госдепартаменте.
Представитель ведомства отметил, что США дали ясно понять киевскому руководству, что подобные действия не поощряются.

В субботу украинские военные произвели террористическую атаку на Белгород, о чём сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, в числе которых двое детей. Также получили ранения 108 человек, среди которых 15 детей.


В Минобороны РФ отметили, что такие действия украинской армии были отвлекающим манёвром, который должен был затмить их явные неудачи на фронте.

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#украина
#россия
#теракт
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Белгороде
Захарова: Совбез ООН займётся разбирательством удара ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу теракта в Белгороде. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам Совет безопасности ООН будет детально разбираться в причинах и последствиях террористического акта, совершённого украинской армией в российском Белгороде.

В субботу ВСУ нанесли массированные удары по центру Белгорода, о чём сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По сообщениям МЧС РФ в результате атаки погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, об убийстве и умышленном повреждении и уничтожении имущества.

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#всу
#украина
#белгород
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Основатель правящей партии Грузии Иванишвили сообщил о возвращении в политику
30 декабря 2023, 19:00

Фото: iStock/Diy13

Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил о возвращении в политику.
В 2012 году Иванишвили пришёл в политику, победив на выборах «Грузинской мечты» и став премьер-министром страны. Через год он подал в отставку и ушёл из политики, поскольку, по его словам, выполнил свою миссию и смог сменить власть. Затем в 2018 году он вновь вернулся в политику, поскольку «Грузинская мечта» оказалась на грани распада.

Спустя три года он вновь решил вернуться в политику. В настоящее время его главной миссией является восстановление оппозиции, поскольку у неё всегда была функция контроля правящей партии Грузии.

По словам Иванишвили, полное уничтожение оппозиции может привести к расслаблению правящей партии, а также повлечёт за собой развитие коррупции в стране.

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#грузия
#политика
#власть
#оппозиция
#партия
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Захарова оценила альтернативу переговорам, предложенную Украиной
Захарова: РФ никогда не подчинялась шантажу или ультиматумам
30 декабря 2023, 18:31

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка.
Он ранее заявлял, что Украина не намерена идти на мирные переговоры с Россией, но собирается выставить ультиматумы, которые обязательно будут приняты Москвой.

Захарова обратилась к тем, кто всё ещё слушает «банковских террористов», и призвала помнить, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. А тех, кто приходил к ней с оружием, «гнала взашей».

Также представитель МИД добавила, что всем тем, кто пытался уничтожить Россию или истребить её народ, «выписывался рецепт от расчеловечивания».

После этого Захарова выразила соболезнования жителям Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате, погибли десять человек.

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#украина
#россия
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Воробьёв выразил соболезнования семьям жертв обстрела ВСУ в Белгороде
Воробьёв: Подмосковье готово поддержать пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ
30 декабря 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования жителям Белгорода, которых коснулись обстрелы ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Подмосковье готово поддержать всех жителей города, которые нуждаются в помощи.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ, которая поможет в оказании помощи пострадавшим.

По последним данным МЧС России при обстрелах в Белгороде погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.

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#Белгород
#всу
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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС
30 декабря 2023, 17:27

Фото: iStock/DmyTo

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстрелах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что Путину доложили о деталях массированных атак ВСУ по Белгороду.

Согласно последним данным МЧС России в результате обстрела украинским военными территории Белгорода погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.

Спецслужбы Украины, которые подтвердили нанесение ударов по городу, заявили, что атаки ещё не закончены. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что в настоящее время сохраняется опасность.

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#обстрел
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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических организаций
ФСБ признала террористическим «Русский добровольческий корпус»
30 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ внесла боевое подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус»* в список террористических организаций. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что организацию признали террористической решением Второго Западного окружного военного суда, которое было принято 16 ноября 2023 года.

Также суд также в ноябре этого года приговорил к пожизненному лишению свободы лидера организации Дениса Капустина**. Он обвиняется в государственной измене и террористической деятельности.

Напомним, что в марте подразделением «Русский добровольческий корпус» была произведена атака на село в Брянской области, в результате чего один человек погиб, ребёнок получил ранения.

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*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
**внесён в список террористов и экстремистов
#фсб
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#всу
#россия
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Количество погибших в результате обстрела Белгорода возросло до пяти человек
30 декабря 2023, 16:01

Фото: istockphoto/Standart

В результате жёсткой атаки ВСУ по центру Белгорода погибли уже пять человек. Возможно, есть и другие погибшие, информация о жертвах среди населения пока в стадии уточнения.
Удары пришлись по центру города, в том числе по площади рядом с торговым центром, сообщает телеграм-канал Readovka. Также взрывы раздавались в районе катка, который в выходной и предпраздничный день, конечно, был открыт. Известно как минимум о трёх пожарах в разных частях Белгорода. Городские власти просят жителей пока не покидать укрытия.

Значительный урон нанесён городской инфраструктуре. Пострадала обшивка фасадов домов, выбиты стёкла. Осколками повреждены припаркованные автомобили. В городе продолжает звучать сирена воздушной тревоги. Администрация планирует ввести в Белгороде режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий обстрелов.

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#взрывы
#администрация
#режим
#белгород
#обстрел
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В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в поддержку его кандидатуры
В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в его поддержку
30 декабря 2023, 15:38

Фото: Константин Семенец

Волонтёры из Московской области доставили первую партию подписей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие президентские выборы.
Как ранее сообщала пресс-служба предвыборного штаба, в настоящее время со всей России собрано уже более 500 тысяч подписей.

Напомним, что для участия в выборах самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. В каждом субъекте РФ в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек. В ЦИК подписи должны быть предоставлены до 31 января, после чего начнётся процесс проверки документов. По истечении десяти дней специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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#московская область
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Sky News: Зеленский оказался в тупике после провала ВСУ на поле боя
30 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Уходящий год оказался полностью провальным для Киева. Это признают даже те, кто ей симпатизирует, и западные союзники Украины.
Такое мнение высказал британский аналитик Шон Белл. Его материал, вышедший на канале Sky News, озаглавлен следующим образом: «Украина и Зеленский: что пошло не так в 2023 году? И что дальше?». Эксперт напоминает, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.

Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.

Одной из причин провала контрнаступления ВСУ аналитик считает то, что из-за его задержки Россия сумела создать мощные линии обороны, которые украинцы не сумели преодолеть. Оценивая перспективы Украины, Белл признаёт, что к концу года Зеленский оказался в патовой ситуации. Затяжной конфликт, скорее всего, пойдёт на пользу России, а украинский президент сейчас сталкивается с очень серьёзными решениями по поводу будущего своей страны и, по сути, своего собственного, заключил эксперт.

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