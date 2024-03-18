Боррель заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза высказал недовольство прошедшими президентскими выборами в России, сказав, что они якобы проводились «в ограниченной политической обстановке». Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник 18 марта в России были объявлены итоги президентских выборов. По результатам подсчета 100% бюллетеней уверенную победу одержал действующий лидер страны Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов.
Страны Европы и Азии по-разному отрефлексировали на это внутриполитическое событие в РФ. Представители азиатских стран по большей части направили президенту слова поддержки. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием и выразил мнение, что россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства.
Европейские политики напротив в крайне негативном ключе оценили проходивший с 15 по 17 марта всероссийский выборный процесс. Правительство ФРГ не признало выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
Евросоюз также раскритиковал общероссийское голосование, упрекнув ЦИК РФ в том, что мероприятие прошло якобы в «ограниченной политической обстановке». С таким мнением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее Дмитрий Песков выступил с заявлением, что в Кремле были готовы к мнениям спикеров европейских держав, что выборы в России не являются свободными и честными.
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Страны Европы и Азии по-разному отрефлексировали на это внутриполитическое событие в РФ. Представители азиатских стран по большей части направили президенту слова поддержки. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием и выразил мнение, что россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства.
Евросоюз также раскритиковал общероссийское голосование, упрекнув ЦИК РФ в том, что мероприятие прошло якобы в «ограниченной политической обстановке». С таким мнением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее Дмитрий Песков выступил с заявлением, что в Кремле были готовы к мнениям спикеров европейских держав, что выборы в России не являются свободными и честными.
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Мария Федоровцева