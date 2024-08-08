Военкор «Комсомольской правды» Коц: Поддубный в сознании, шутит

Трагедия произошла в небольшой деревне под Красноярском в 2021 году. Пятилетний братик с шестилетней сестричкой отправились погостить к бабушке с дедушкой и больше домой не вернулись. О том, что произошло с детьми и в чем винят родственников малышей расскажет редакция «Радио 1».