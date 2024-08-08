Военкор «Комсомольской правды» Коц: Поддубный в сознании, шутит

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Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый Поддубный в сознании и даже шутит.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что навестил Евгения Поддубного в больнице и отметил, что корреспондент, получивший ранения в Курской области, находится в сознании, шутит и беспокоится о своей группе.
Ведущий телеканала «Россия 24», военкор Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в приграничном районе Курской области. Его машина попала в зону огня. По информации из приемной Курской областной больницы, Поддубный поступил в учреждение, и в настоящее время его состояние стабильно.
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Ведущий телеканала «Россия 24», военкор Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в приграничном районе Курской области. Его машина попала в зону огня. По информации из приемной Курской областной больницы, Поддубный поступил в учреждение, и в настоящее время его состояние стабильно.
«Только что вышел от Евгенича. Он живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — написал Коц в своем Telegram-канале.
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Елена Перлова