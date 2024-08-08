Украинский боевик убил беременную россиянку во время эвакуации в Курске

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Во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.
По словам мужа погибшей, их семья выезжала из Куриловки на двух автомобилях. Он ехал в первой машине, которая подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Женщина находилась во второй машине, которая ехала примерно в ста метрах позади.
Муж погибшей рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live", что своими глазами видел украинского военного в каске с синей повязкой и автоматом, который расстрелял его жену Нину.
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Муж погибшей рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live", что своими глазами видел украинского военного в каске с синей повязкой и автоматом, который расстрелял его жену Нину.
«Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. Следующая ехала метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, ее мама и мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама. С мамой и сыном всё в порядке», — сообщил он.Погибшая женщина готовилась стать матерью во второй раз.
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Елена Перлова