В МИД высказались о словах главы ГУР Украины о непричастности Киева к теракту

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» – ерунда.
«Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не от этого человека. Звучат угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически», – отметил министр.
Министр напомнил, что в мае 2023 года Буданов говорил о «справедливой ответственности» российского народа в связи с «физическим устранением». С рядом заявлений также выступили высокопоставленные украинские чиновники, в том числе глава администрации президента Украины Андрей Ермак и бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Буданов* – «законная цель» российских военных, «как и все, кто совершает преступления против России». По словам Бортникова, при подготовке нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта существуют связи между СБУ и «Исламским государством»**.
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* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
Александр Климов