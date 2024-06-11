Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в сторону солдат КНДР

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В воскресенье, 9 июня, около 20 солдат армии КНДР несколько нарушили демаркационную линию с Южной Кореей. Южнокорейские военные сделали в их сторону несколько предупредительных выстрелов.
Услышав выстрелы и сигналы радиопередачи, солдаты Северной Кореи, предположительно, случайно незначительно нарушившие границу, вернулись на свою сторону. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
Инцидент произошёл за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции на границе в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Отмечается, что отношения между странами в последнее время значительно ухудшились, стороны выступают с взаимными обвинениями.
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«После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию», — заявил представитель ОКНШ.
Инцидент произошёл за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции на границе в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Отмечается, что отношения между странами в последнее время значительно ухудшились, стороны выступают с взаимными обвинениями.
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Александр Бойцов