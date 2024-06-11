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Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в сторону солдат КНДР

11 июня 2024, 08:35
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

В воскресенье, 9 июня, около 20 солдат армии КНДР несколько нарушили демаркационную линию с Южной Кореей. Южнокорейские военные сделали в их сторону несколько предупредительных выстрелов.
Услышав выстрелы и сигналы радиопередачи, солдаты Северной Кореи, предположительно, случайно незначительно нарушившие границу, вернулись на свою сторону. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

«После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию», — заявил представитель ОКНШ.



Инцидент произошёл за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции на границе в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Отмечается, что отношения между странами в последнее время значительно ухудшились, стороны выступают с взаимными обвинениями.

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#инцидент
#отношения
#южная корея
#солдаты
#кндр
США направили ВМС для слежки за российскими кораблями
CBS: США направили ВМС для слежки за следующими в порт Гаваны кораблями РФ
11 июня 2024, 03:55

Фото: istock / Roman Zaika

Соединенные Штаты направили военно-морские силы (ВМС) для слежки за группой кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ, которая направляется в порт Гаваны. Об этом проинформировал телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников.
Как утверждают источники, Вашингтон не рассматривает предстоящий визит российских морских судов в кубинский порт как угрозу, но «американские корабли были направлены для слежки за русскими».

За подводной лодкой «Казань» России в составе флотилии Штатов направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Наблюдать за остальными участниками российского отряда будут еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.

До этого МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.

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«Кот в мешке»: Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
Небензя: у России есть вопросы к резолюции США по сделке о перемирии в Газе
11 июня 2024, 03:23

Фото: istock / Nidal Alwaheidi

Положения резолюции США о перемирии между Израилем и движением ХАМАС могут быть реализованы только на бумаге. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
«Мы всегда с позитивом относимся к любым дипломатическим усилиям на земле, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны. В то же время у нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции», — заявил Небензя.
Совбез приветствует «некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны», отметил постпред. Он отметил, что по сути, предлагается «кот в мешке».

Напомним, РФ воздержалась от голосования по американскому проекту перемирия в анклаве.

Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных ЦАХАЛ) из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

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Пограничникам в Калифорнии приказали депортировать российских мигрантов
NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и нескольких стран СССР
11 июня 2024, 03:06

Фото: istock / Stadtratte

Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти стран бывшего СССР. Планы американского правительства раскрыло издание New York Post, ссылаясь на внутренний документ.
Речь идет о гражданах РФ, Киргизии, Грузии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Их необходимо депортировать сразу после задержания.

Действие меморандума распространяется на участок границы в районе Сан-Диего, на который приходится большинство незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В прошло финансовом году, завершившимся в сентябре, граждан России среди них было 43 тысячи, что является рекордом.

Ранее президент США Джо Байден ввел временный запрет на получение политубежища в Штатах для мигрантов, которые незаконно пересылки границу с Мексикой. Данная мера будет действовать только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.

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Стало известно о попытках ЕС продлить соглашение о транзите газа из России
Bloomberg: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в следующем году
11 июня 2024, 01:57

Фото: istock / Yakobchuk

Чиновники Евросоюза и европейские чиновники обсуждают с Киевом методы продолжения поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в 2025 году. Об этом стало известно Bloomberg от неназванных источников.
По данным источников, представители правительства ЕС и компании сейчас ведут переговоры с украинскими коллегами о том, как осуществить подачу газа в следующем году. Собеседники издания отмечают, что один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы компании Евросоюза покупали газ в Азербайджане и перекачивали его в Европу через российские трубопроводы.

В материале подчеркивается, что такая договоренность «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа».

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что ЕС считает его одним из факторов, которые удерживают украинскую экономику на плаву.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#переговоры
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Россия лишила аккредитации журналистку из Австрии
МИД: Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии
11 июня 2024, 01:02

Фото: istock / Teka77

МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД.
«30 апреля австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова, после чего он был проинформирован о прекращении регистрации с предписанием покинуть страну в течение двух недель», — сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что в Австрии не стали называть причины своего решения. МИД отметил, что принял ответные меры в отношении журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. Известно, что учредитель ORF — Австрия.

Ранее глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мид рф
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Совбез ООН принял план США по прекращению огня в Газе
СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
11 июня 2024, 00:05

Фото: istock / travelview

Совбез ООН проголосовал за проект резолюции США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом информирует ТАСС.
За проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, Россия воздержалась от голосования.

Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из городов и сёл Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#россия
#проект
#оон
#совбез
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МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения по ситуации с самолетом России
10 июня 2024, 23:48

Фото: istock / Ruma Aktar

Министерство иностранных дел Финляндии запросило разъяснения ситуации по подозрению в нарушении воздушного пространства государства. Об этом сказано в сообщении МИД.
«МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — указано в сообщении.
В Финляндии заявили, что российское судно было в воздушном пространстве страны около двух минут.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Антти Хяккянен заявил, что самолет РФнарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива вблизи города Ловииса.

До этого сообщалось, что в Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
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#рф
#финляндия
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Посол Белоруссии в России сообщил о решении проблемы роуминга к декабрю
Посол Белоруссии в России Крутой заявил о скором решении проблемы роуминга
10 июня 2024, 22:05

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между странами к декабрю 2024 года, пишет РИА Новости.
По словам посла республики в Москве Дмитрия Крутого, тема роуминга — одно из ключевых поручений глав государств. Решение планируется приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, которое было создано в 1999 году.

Тарифы в роуминге двух государств не будут безлимитными, поскольку это окажет слишком высокую нагрузку на операторов. Основой станут усредненные данные Международного союза электросвязи, отметил Крутой.

Речь идет о тарифе, не превышающем 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика, заключил он.

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#россия
#белоруссия
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Самолет с вице-президентом Малави Чилима мог потерпеть крушение
Nyasa Times: вице-президент Малави Чилима мог погибнуть при крушении самолета
10 июня 2024, 21:12

Фото: iStock/Kesu01

Вице-президент Малави Саулос Чилима мог погибнуть при крушении самолета.
Об этом заявила малавийская газета Nyasa Times, ссылаясь на показания очевидцев.

При этом администрация президента подтвердила факты исчезновения самолета и отмены главой Лазарусом Чаквера его поездок на Багамы и в Швейцарию.

В понедельник стало известно, что самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. По данным вещательной корпорации Би-би-си, на борту самолета Сил обороны Малави находятся еще девять человек.

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#африка
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