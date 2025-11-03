Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса

03 ноября 2025, 10:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился прекратить действие ст. 3 и 4 соглашения 1972 года между СССР и Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра отрезка реки Вуокса. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.