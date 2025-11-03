Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился прекратить действие ст. 3 и 4 соглашения 1972 года между СССР и Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра отрезка реки Вуокса. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
МИД и Минэнерго России предложили и приняли соответствующее решение в соответствии со ст. 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Мишустин поручил МИДу уведомить финскую сторону о том, что в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года Москва не будет осуществлять компенсационные поставки.
Речь идёт о сегменте реки, который ограничен Верхнетулоомским водохранилищем в Мурманской области. Это водохранилище было создано искусственно в 1964–1965 годах в процессе строительства Иматранской ГЭС.
Читайте также: