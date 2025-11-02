02 ноября 2025, 02:45

Yle: в Финляндии при взрыве фургона погибли два человека

На территории отеля в финской коммуне Йоройнен, входящей в регион Северное Саво, взорвался фургон, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.