В Финляндии при взрыве фургона погибли два человека
На территории отеля в финской коммуне Йоройнен, входящей в регион Северное Саво, взорвался фургон, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Небольшие разрушения получил сам отель. Взрывная волна повредила фасад здания и выбила окна в нескольких номерах. Обломки транспортного средства обнаружили даже на крыше гостиницы.
По словам владельца отеля Ауво Пуртинена, автомобиль принадлежал рабочим. Предполагается, что причиной взрыва могли стать запрещённые вещества, в частности, газовые баллоны. От фургона практически ничего не осталось после случившегося
Помимо здания отеля, взрывная волна повредила восемь припаркованных автомобилей. Территорию гостиницу оперативно оцепили сотрудники правоохранительных органов для проведения расследования.
