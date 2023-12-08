«Россия превзошла саму себя»: названа очередная причина провала контрнаступления ВСУ

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ВСУ не смогли пробить мощную российскую линию обороны даже с использованием новейшей западной техники, переданной Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет портал Business Insider.
«В начале контрнаступления ВСУ очертя голову ринулись в массированную атаку на российские позиции, но быстро наткнулись на жесткую оборону», - говорится в публикации.Добавляется, что натовская техника в руках украинских военных пользы не принесла. Против ВСУ сыграли и задержки ее поставок, что привело к тому, что уже через несколько недель после начала украинского контрнаступления ВСУ вернулись к своей привычной тактике. Они просто закидывали российские позиции снарядами.
Таким образом, Россия превзошла саму себя и все ожидания в вопросе обеспечения своей безопасности, заключил автор статьи.
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