ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра

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Вооруженные силы РФ упреждающими действиями сорвали попытки украинских войск переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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