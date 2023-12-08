В Германии вынесли неутешительный вердикт Украине

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Контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута. Об этом сообщает Focus.
Как стало известно, американский и европейский ВПК просто не смогли удовлетворить потребности украинских войск, которые тратят огромное количество артиллерийских снарядов каждый день.
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