Украинские призывники заявили о нежелании воевать за коррумпированную власть

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На Украине заканчиваются военнослужащие-профессионалы, но призывники не спешат вступать в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает The Washington Post.
«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», — рассказал командир ВСУ с позывным «Дельфин».Как он заявил, что большинство граждан Украины считают, что на фронт должны отправляться строго профессионалы.
Ранее сообщалось, что российская армия перешла в наступление у Артемовска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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