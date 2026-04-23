Россию пригласили на саммит G20 в США

23 апреля 2026, 13:46

Фото: iStock/Streetoncamara

Россия получила приглашение принять участие в саммите G20 на высшем уровне. Об этом пишет ТАСС.





Проведение мероприятий запланировано на 14–15 декабря 2026 года в Майами (штат Флорида), сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в ходе общения с журналистами в штаб-квартире ООН.





«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате — бог знает, что произойдёт до этого», — сказал Панкин.