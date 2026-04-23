Россию пригласили на саммит G20 в США
Россия получила приглашение принять участие в саммите G20 на высшем уровне. Об этом пишет ТАСС.
Проведение мероприятий запланировано на 14–15 декабря 2026 года в Майами (штат Флорида), сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в ходе общения с журналистами в штаб-квартире ООН.
«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате — бог знает, что произойдёт до этого», — сказал Панкин.
Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о присутствии Владимира Путина в саммите G20 пока не принято, и только ближе к дате проведения мероприятия будет согласован формат участия Москвы.