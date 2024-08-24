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Независимый кандидат на президентских выборах в США Роберт Кеннеди-младший обвинил Демократическую партию в лицемерии, передает агентство Associated Press.
По его словам, Демократическая партия, включая президента США Джо Байдена, раскритиковала президентские выборы в России за отсутствие конкуренции и высмеяла победу президента Путина. Комментируя эти высказывания, Кеннеди-младший обвинил представителей Демократической партии в лицемерии.
Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил о своей поддержке избирательной кампании кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его словам, Трамп пообещал возобновить переговоры и прекратить конфликт на Украине в одночасье.
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«Здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам появиться в бюллетене», – заявил политик.
Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил о своей поддержке избирательной кампании кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его словам, Трамп пообещал возобновить переговоры и прекратить конфликт на Украине в одночасье.
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Александр Климов