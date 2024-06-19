Япония сократила объем торговли с Россией

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню ракет на сумму около 60 миллионов долларов. Кроме того, ведомство согласовало также продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ещё на 300 миллионов долларов.