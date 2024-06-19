Япония сократила объем торговли с Россией

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В мае торговый оборот России с Японией существенно сократился. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в экспорт из Японии в РФ в мае этого года составил 27, 81 млрд иен (176 млн долларов). Это меньше на 21,8 %, чем в аналогичном месяце в 2023 году. Импорт уменьшился на 32, 2%. Он составил 64,25 млрд иен (406,5 млн долларов). Кроме этого, в мае товарооборот составил чуть более 92 млрд иен.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония посчитала несправедливыми и неприемлемыми слова президента РФ Владимира Путина, который сказал, что российско-японский диалог будет возможен только после смены Токио позиции по Украине. Он отметил, что позиция Японии по «решению проблемы северных территорий», а также заключению мирного договора не изменится. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова