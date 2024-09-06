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Российское посольство в Аргентине призвало власти страны воздержаться от одностороннего подхода к украинскому конфликту. Это заявление прозвучало в ответ на критику аргентинского МИДа от 4 сентября.
В заявлении Аргентины осуждался российский удар по городу Полтаве и содержался призыв к прекращению применения силы. Российские дипломаты подчеркнули, что удар был нанесён по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины (ВСУ), где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников. Эти дроны, по словам посольства, ежедневно используются для атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население России.
Удар по центру в Полтаве был нанесён 3 сентября, и, как сообщили в Минобороны России, все цели операции были достигнуты.
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«Призываем аргентинскую сторону воздержаться от однобоких суждений и объективно оценивать происходящее в зоне украинского конфликта», — отметили в российском диппредставительстве.
Удар по центру в Полтаве был нанесён 3 сентября, и, как сообщили в Минобороны России, все цели операции были достигнуты.
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Елена Перлова