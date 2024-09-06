Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет», — выразил мнение политик.Он предположил, что обновление кабинета министров направлено, прежде всего, на создание видимости перемен для внешних наблюдателей и укрепление позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Все это происходит на фоне полного провала ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск), отметил политик.
Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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