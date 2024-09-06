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В Пентагоне раскрыли, что будет, если Украина применит ракеты высокой дальности

Пентагон: использование Киевом дальнобойных ракет не затронет военные аэродромы РФ
06 сентября 2024, 04:15
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

США считают, что применение Украиной средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что, по данным разведки США, 90 процентов самолетов, задействованных в специальной военной операции России на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных украинской стороне территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сингх, таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости дальнобойных ракет ATACMS.



Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.

Напомним, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.

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Алаудинов: ВСУ ежедневно отправляют новые подразделения на курское направление
#сша
#военные
#всу
#россия
#атака
Алаудинов рассказал, как сейчас ситуация Курском направлении
Алаудинов: на Курском направлении противник «выжигается» ежедневно
06 сентября 2024, 02:45

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.
По его словам, на этом участке российские силы выстроили мощную линию обороны, которая успешно справляется с атаками ВСУ.

«Направление кореневское. Хочу отметить, что ребята очень хорошо выстроили оборону. Противник выжигается, работа идет активно», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также добавил, что на Курском направлении противник уничтожается ежедневно, а российские войска продолжают укреплять свои позиции.

Ранее сообщалось, что смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Дубинский: Зеленский меняет правительство на фоне обрушения фронта
06 сентября 2024, 02:23

Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет», — выразил мнение политик.
Он предположил, что обновление кабинета министров направлено, прежде всего, на создание видимости перемен для внешних наблюдателей и укрепление позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Все это происходит на фоне полного провала ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск), отметил политик.

Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Алаудинов: ВСУ ежедневно отправляют новые подразделения на курское направление
06 сентября 2024, 01:11

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывают новые подразделения на курское направление, несмотря на значительные потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские войска продолжают направлять силы в этот регион, несмотря на сложности с удержанием позиций и высокие потери среди личного состава. Алаудинов отметил, что российские подразделения успешно отражают атаки и наносят значительный урон противнику.

Генерал-майор также подчеркнул, что обстановка на этом направлении остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают укреплять свои позиции и пресекать любые попытки ВСУ прорваться через линию фронта.

Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.

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Тони Шаффер: атака ВСУ на Курскую область станет «двойной победой» России
06 сентября 2024, 00:56

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.

«В конечном итоге это будет двойной выигрыш для русских», — отметил Шаффер.
Эксперт подчеркнул, что российские войска смогут уничтожить украинские резервы, переброшенные в Курскую область, и ускорить продвижение в Донбассе.

Шаффер также указал, что ВСУ использовали западное передовое вооружение в атаке, но оно оказалось бесполезным и теперь уничтожается на поле боя.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев, подчеркнув необходимость скорейшей отправки военнослужащих на фронт.

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Главком ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев
06 сентября 2024, 00:21

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал проблемы с подготовкой новобранцев в условиях текущей динамики на фронте. Об этом сообщает CNN.
По словам Сырского, армия вынуждена максимально ускорить процесс подготовки мобилизованных для участия в боевых действиях. Он отметил, что базовая подготовка длится всего месяц, а специальная занимает еще 2–4 недели, после чего солдат отправляют на фронт. Главком подчеркнул, что этого времени недостаточно для качественной подготовки, что сказывается на боеспособности ВСУ.

Сырский также отметил техническое превосходство российской армии, которое проявляется в авиации, ракетах, артиллерии, танках и боевых машинах пехоты. По его словам, численность личного состава и количество боеприпасов у России также значительно превосходят украинские ресурсы.

Он выразил недовольство задержками в поставках военной помощи от Соединенных Штатов, которые, по его мнению, стали одной из причин неудач на поле боя и падения морального духа украинских войск.

Ранее американский отставной офицер Дэниел Дэвис отметил стремительное продвижение российских сил в направлении Красноармейска, указывая на ослабление украинской обороны.

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#всу
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Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ
Сырский: Россия превосходит ВСУ в вооружении и личном составе
05 сентября 2024, 23:35

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, осматривая фронтовые позиции, признал, что украинская армия уступает российским войскам по ряду ключевых параметров.
В интервью американскому телеканалу CNN Сырский отметил, что противник имеет значительное преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, а также в численности личного состава и боевой технике, включая танки и боевые машины пехоты.

По его словам, в ответ на это украинская армия сосредотачивается на мобилизации, но признаёт сложности с подготовкой новобранцев.

«Динамика фронта требует от нас скорейшей подготовки мобилизованных для участия в боевых действиях. Однако базовая подготовка занимает около месяца», — сообщил главком ВСУ.
Тем временем в интернете распространяются видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов применяют насилие при задержании мужчин призывного возраста.

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#армия
#сво
#всу
#вс рф
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ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
МО: ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили MLRS в 20 километрах от Сум
05 сентября 2024, 20:50

Российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по пригороду Сум и уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что средства ВС РФ обнаружили движущуюся украинскую установку РСЗО М270 MLRS американского производства в 20 километрах северо-восточнее Сум.

Прицельным ударом «Искандера» эта установка была уничтожена.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. При этом, судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены ракетной опасности включены не были.

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Сражения у Красноармейска вновь назвали переломным моментом СВО — на этот раз в Британии
Меркурис: сражения у Красноармейска стали переломным моментом СВО
05 сентября 2024, 20:25

Фото: iStock/Evgeny555

Боевые действия на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) стали переломным моментом всей СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, исход сражений на данном направлении «навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне».
«Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. <…> Это огромная битва, крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается», — заявил Меркурис.
Эксперт пояснил, что в Красноармейске сконцентрированы важнейшие линии снабжения и логистические центры и со взятием города все украинские войска на Южном Донбассе будут уничтожены.

Ранее с подобным завлением выступил немецкий генерал Катер в интервью Welt, сказав, что взятие Красноармейска кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения.
«Они получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.
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#город
#интервью
#всу
#донбасс
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Бывший майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область
05 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший майор восьмого парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом замглавы Харьковской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас этот военный состоит в «Иностранном легионе», состоящем из наёмников. Также он причастен к совершению различного рода военных преступлений на территории Харьковской области.

Лисняк уточнил, что полк, в котором служил Корте, должен был совершать диверсионные операции в российском тылу. В связи с этим, абсолютно неудивительно, что в такой операции принимал участие человек, ранее совершавший подобные преступления, заявил чиновник.

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#украина
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#курская область
#франция
#наемники
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