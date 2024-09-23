Скотт Риттер заявил о высокой вероятности начала ядерной войны

Фото: istockphoto/RomoloTavani
Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он пояснил, что возможность нанесения ударов западными ракетами большой дальности основана на американской технологии шифрования. ВСУ пока ещё не имеют к ней доступа. В связи с этим, подчеркнул эксперт, атака территории России с использованием такого оружия мгновенно делает США и НАТО полноценными участниками украинского конфликта.
По его мнению, в этом случае Россия вынуждена будет применить ядерное оружие. США давно уже пора осознать, что при таком ходе событий война не ограничится одной только Европой, заключил бывший разведчик.
Читайте также:
«Безумный дурак»: в США раскрыли дальнейшую судьбу Зеленского
Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области
ВСУ терпят крах в Донбассе: Риттер заявил о расплате за атаки на Россию
«Это акт объявления войны. Поверьте, русские не блефуют», — заявил Риттер.
По его мнению, в этом случае Россия вынуждена будет применить ядерное оружие. США давно уже пора осознать, что при таком ходе событий война не ограничится одной только Европой, заключил бывший разведчик.
Читайте также:
«Безумный дурак»: в США раскрыли дальнейшую судьбу Зеленского
Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области
ВСУ терпят крах в Донбассе: Риттер заявил о расплате за атаки на Россию
Александр Бойцов