В Киеве рассказали, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

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ВСУ не удается сдержать наступление ВС РФ в Донбассе.
Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник на YouTube. По его словам, российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Из-за этого украинские фланги начали осыпаться.
Эксперт предположил, что российская армия может создать буферную зону в Харьковской области. В нее могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы, добавил он.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. По его словам, существование Украины полностью зависит от её союзников.
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Эксперт предположил, что российская армия может создать буферную зону в Харьковской области. В нее могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы, добавил он.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. По его словам, существование Украины полностью зависит от её союзников.
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Алёна Самарева