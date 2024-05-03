NYT: на дополнительную доставку Storm Shadow для ВСУ могут понадобиться недели

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Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, информирует New York Times.
Отмечается, что часть вооружения, входящего в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как власти сообщили о нем.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.
Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак в рамках визита в Польшу сообщил в выделении киевскому режиму дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи.
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Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.
Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак в рамках визита в Польшу сообщил в выделении киевскому режиму дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи.
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Екатерина Коршунова