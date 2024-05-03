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Стало известно, какое оружие применяют ВСУ под Часовым Яром

KI: основным оружием ВСУ под Часовым Яром являются дроны
03 мая 2024, 14:10
Фото: istockphoto / valio84sl

Фото: istockphoto / valio84sl

ВСУ, которые находятся на позициях в районе Часова Яра, преимущественно используют дроны. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.

На этих позициях находится украинская разведывательная группа 56-й мотострелковой бригады. Вся их работа осуществляется с помощью дронов. Кроме того, украинский военный рассказал, что иногда в воздухе очень много беспилотников. Он отметил, что ВСУ могут использовать один дрон несколько раз. Солдат пояснил, что бойцы хотят работать с дронами одновременно, но это мешает им.

По данным издания, 90 процентов военных ВСУ под Часовым Яром получают травмы от дронов или боеприпасов, которые сбрасывают с них.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Политолог Маркелов объяснил, почему Украине не удастся разрушить Крымский мост
Политолог Маркелов: У Украины нет оружия для разрушения Крымского моста
03 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/gutaper

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Крымский мост надёжно защищён, а Украина не имеет средств его поражения.
«В их распоряжении нет вооружения, которое могло бы поразить Крымский мост. Сама идея разрушения носит не военный характер. По факту Украина ведёт вооруженное противостояние с Россией не только с точки зрения физики, применяя вооружение и солдат на линии фронта, но и наравне с этим она пытается придать этому двойной смысл, некий подтекст», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Он также добавил, что угрозы Крымскому мосту со стороны Киева вызваны и желанием получить денег от Запада на подобные символические цели.

Кроме того, к мотивации угрожать Крымскому мосту для Украины, как пишет «Царьград, относятся поднятие национального духа украинцев в случае успешной атаки, а также усиление напряжённости перед саммитом НАТО в Швейцарии для того, чтобы побудить США давить на Европу для предоставления дополнительной военной и финансовой поддержки Киеву.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что киевский режим необходимо полностью уничтожить после шуток про новые атаки на Крымский мост.

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#вооружение
#крымский нато
#россия
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Подполье сообщило о мощном прилёте ФАБ в Харькове
Полпольщик Лебедев: ВС РФ ударили авиабомбой по Харькову
03 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Харькове прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в направлении южного вокзала прилетел ФАБ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков. Хорошо так прилетело. Направление южный вокзал. Дым над прилетом. Пожарные и скорые понеслись», - говорится в Telegram-канале Лебедева.

Он уточнил, что прилёт был в промзоне Холодногорского района в Ивановке. По данным сопротивления, недавно там же поразили производство беспилотников для ВСУ. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что на окраине Харькова прогремел мощный взрыв.

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#вс рф
#Харьков
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На Западе оценили новую стратегию России в зоне спецоперации
NZZ: Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине
03 мая 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине. Об этом информирует газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что Россия в короткие сроки смогла перевести экономику на военные рельсы, что позволило производить больше оружия, чем стране необходимо на Украине. Авторы издания сообщают, что российский лидер правильно учел слабости Запада в украинском противостоянии.

Уточняется, что РФ исправила ошибки, которые она допустила в начале конфликта. В настоящее время российская армия имеет превосходство в воздухе, что способствует уничтожению множества объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Киеве подтвердили точечные удары ВС РФ по HIMARS и Patriot
Украинский военный обозреватель Морфинов: ВС РФ всё чаще наносят точеные удары
03 мая 2024, 14:25

Фото: РИА Новости

Армия России в последние два месяца стала всё чаще наносить точные ракетные удары по наводке дронов-разведчиков. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Сергей Морфинов в подкасте Би-Би-Си.
«Таким образом были, в частности, поражены один комплекс HIMARS, две пусковые установки Patriot в Покровске, вертолетная группа Ми-8, две РСЗО "Буревий", несколько истребителей МиГ-29 и установок С-300 в Днепре», — признал Морфинов.

Он также добавил, что российские военные уничтожили инфраструктурные и военные объекты Украины в десятках километров от линии боевого столкновения. При этом самое дальнее поражение произошло в 95 км от линии фронта.

Снимают российские удары на видео «Орланы». Вероятно, они же и наводят на цель российские ракеты.

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#ракеты
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Названы занятые Россией населенные пункты в зоне СВО за две недели
Шойгу: за две недели РФ взяла под контроль три населенных пункта в зоне СВО
03 мая 2024, 13:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские войска взяли три населённых пункта за последние две недели в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах Донецкой народной республики, заявил на совещании с составом ВС РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, всего с начала 2024 года РФ заняла 547 квадратных километров территорий вошедших в ее состав регионов.

Ранее Шойгу сообщал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения.

В свою очередь, глава ВCУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. В особенности его беспокоит ситуация в районе Часова Яра.

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#минобороны рф
#сергей шойгу
#спецоперация
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Армия России уничтожает опорные пункты ВСУ по всей линии боевого столкновения
Шойгу: ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ по всей ЛБС
03 мая 2024, 13:31

Фото: МИнобороны РФ

Армия России взламывает систему опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения, противник пытается закрепиться, но вынужден бежать под натиском российских военных. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», - заявил Шойгу.
Он также отметил, что потери украинской армии за текущий год превысили 111 тысяч человек. По его словам, ВСУ ежесуточно теряли в апреле 2024 года до одной тысячи бойцов. Более 21 тысячи единиц вооружения и военной техники также были уничтожены. Кроме того, с начала 2024 года ВС РФ сумели взять под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

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Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе
Меркурис: российские военные нанесли авиаудары по западному вооружению в Одессе
03 мая 2024, 13:27

Фото: iStock/yucelyilmaz

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что военные ВС РФ нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе.
По словам эксперта, боевики ВСУ используют Одессу в качестве пункта переброски оружия и техники в различные пункты дислокации украинской армии. Меркурис отметил, что в ходе атаки российские силы уничтожают не только западное оружение, но и украинский военный офицерский состав.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском дипломатическом ведомстве уверены, что в скором времени Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев».

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#всу
#вс рф
#одесса
#спецоперация
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Украина признала отдельные категории психически и онкобольных годными к службе
03 мая 2024, 13:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, допустимых при принятии на службу. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Отмечается, что непригодными к службе признаются онкобольные военнообязанные, у которых имеются метастазы или которых невозможно вылечить путём хирургического вмешательства. Все остальные категории, с иными проблемами со здоровьем полностью пригодны к прохождению службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.

Кроме того, не пригодны к службе тяжёлые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства. Люди с лёгкими психическими проявлениями допускаются к несению службы.

В документе указывается, что пригодны к службе, в частности, граждане с умственной отсталостью лёгкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, с гепатитами, туберкулёзом, а также некоторые категории ВИД-инфицированных.

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#украина
#мобилизация
#военные
#военком
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Опубликовано первое видео со знаменитой донецкой железнодорожной баррикадой
Опубликовано первое видео с 30-километровым «Царь-поездом» в зоне СВО
03 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/denisgo

Опубликовано видео «Царь-поезда» из более чем двух тысяч вагонов, растянувшихся на 30 километров от Еленовки до Волновахи в ДНР, который должен был служить баррикадой в случае прорыва ВСУ вглубь российской обороны при контрнаступлении. Кадры показал Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Данная исполинская баррикада была построена ВС РФ еще несколько месяцев назад с целью затруднения продвижения противника в случае возможного глубокого прорыва ВСУ на Донецком направлении», — говорится в сообщении канала.

При этом уточняется, что такое уникальное вряд ли будет использовано по назначению ввиду провала украинского контрнаступления, а также из-за печально складывающейся для ВСУ обстановкой в зоне боевых действий.

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