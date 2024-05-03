Стало известно, какое оружие применяют ВСУ под Часовым Яром

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ВСУ, которые находятся на позициях в районе Часова Яра, преимущественно используют дроны. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.
На этих позициях находится украинская разведывательная группа 56-й мотострелковой бригады. Вся их работа осуществляется с помощью дронов. Кроме того, украинский военный рассказал, что иногда в воздухе очень много беспилотников. Он отметил, что ВСУ могут использовать один дрон несколько раз. Солдат пояснил, что бойцы хотят работать с дронами одновременно, но это мешает им.
По данным издания, 90 процентов военных ВСУ под Часовым Яром получают травмы от дронов или боеприпасов, которые сбрасывают с них.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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