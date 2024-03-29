Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Данилов едет послом в Молдову», — написал Гончаренко.Во вторник 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Новым секретарем СНБО был назначен Александр Литвиненко.
Заменит Шевченко экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее сообщалось о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
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