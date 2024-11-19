В Европарламенте бойкотировали выступление Зеленского

Владимир Зеленский
Депутаты Европейского парламента от партии Smer-SD, которую возглавляет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бойкотировали выступление Владимира Зеленского. Об этом заявил евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале.
По словам депутата, политика ненависти, которую проводит Зеленский в отношении России, направляет весь мир к ядерному конфликту. Блага также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал режим Зеленского авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают умирать люди.
Видеообращение Владимира Зеленского транслировалось в Европейском парламенте.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек третью мировую войну на фоне обновления российской ядерной доктрины президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Видеообращение Владимира Зеленского транслировалось в Европейском парламенте.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек третью мировую войну на фоне обновления российской ядерной доктрины президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова