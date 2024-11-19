Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Европарламенте бойкотировали выступление Зеленского

В Европарламенте бойкотировали выступление Зеленского

В Европарламенте словацкие депутаты бойкотировали выступление Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Депутаты Европейского парламента от партии Smer-SD, которую возглавляет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бойкотировали выступление Владимира Зеленского. Об этом заявил евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале.
По словам депутата, политика ненависти, которую проводит Зеленский в отношении России, направляет весь мир к ядерному конфликту. Блага также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал режим Зеленского авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают умирать люди.

Видеообращение Владимира Зеленского транслировалось в Европейском парламенте.



Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек третью мировую войну на фоне обновления российской ядерной доктрины президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский: выборы на Украине пройдут только после наступления мира

В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России

В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
#выборы
#политика
#режим
#мир
#люди
#нато
#зеленский
#украина
Россия согласилась с пунктом декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине
Глава МИД РФ Лавров: Россия согласна с пунктом по Украине декларации G20
19 ноября 2024, 17:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия согласна с пунктом по Украине в итоговой декларации G20. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам министра, главное в параграфе по Украине в итоговой декларации — это призыв к честному разговору о мире на реалистичных основаниях. В декларации говорится о том, что лидеры государств G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, которые направлены на достижение устойчивого мира.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

Читайте также:

В Европарламенте бойкотировали выступление Зеленского

Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа

В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
#призыв
#g20
#сергей лавров
#мид рф
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Польши раскрыл смысл звонка Шольца Путину
Дуда: Шольц звонил Путину для отстранения Трампа от урегулирования на Украине
19 ноября 2024, 16:50

Олаф Шольц (фото: kremlim.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц звонил президенту России Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента США Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, немецкий лидер рассчитывал первым начать разрешение конфликта, надеясь оживить отношения с Россией.
«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», — пояснил он.
Напомним, кабмин ФРГ ранее подтвердил, что прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольц призвал российского лидера к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

Читайте также:

«Оплеуха» Зеленскому: Шольц обманул главу киевского режима в вопросе разговора с Путиным

Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца

Шольц заявил о намерении еще раз поговорить с Путиным
#дональд трамп
#германия
#фрг
#россия
#звонок
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле заявили, что СВО стала войной против НАТО
Песков: СВО началась против Украины, а продолжается против НАТО
19 ноября 2024, 16:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Специальная военная операция затянулась, поскольку изначально она была направлена против Украины, но в настоящее время продолжается как конфликт с НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью индийскому информационному агентству ANI. Он также отметил, что невозможно предсказать, когда завершится данная операция.
«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — пояснил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что вряд ли возможно назвать сроки окончания СВО, можно точно сказать, что «это закончится, как только мы достигнем наших целей». Он напомнил, что Зеленский специальным указом запретил вести какие-либо переговоры с Россией.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что военная операция продолжается, поскольку как Киев, так и их лидеры в Вашингтоне отвергают возможность мирных переговоров.

Читайте также:

Песков: СВО продолжится даже в условиях войны Запада против РФ

В Кремле назвали условия для ядерного удара

Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
#война
#нато
#сво
#зеленский
#песков
#переговоры
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности
Великобритания и Испания обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности
19 ноября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/STILLFX

Руководители МИД шести европейских государств обвинили российскую сторону в якобы активизации гибридных атак в натовских странах и странах Евросоюза. Министры подчеркнули, что атаки направлены на архитектуру безопасности Европы.
«Нарастающая гибридная активность, направленную против стран НАТО и ЕС, достигла беспрецедентных масштабов и крайне разнообразна, что создает существенные угрозы безопасности», — сказано в совместном заявлении министров, выдержки из которого приводит Reuters.
Уточняется, что Россию обвиняет Франция, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания.

Ранее сообщалось, что участники саммита «Большой двадцатки» в страхе и предпочитают не вспоминать новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Читайте также:

Кремль анонсировал визит Путина в Индию

Парламент Абхазии принял отставку президента

В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России
#мир
#россия
#ес
#германия
#испания
#великобритания
#нато
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа
19 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его. Об этом пишет американская газета Politico.
«Дональд Трамп, возможно, у всех на уме на G20, но ни у кого на устах», — говорится в статье.
По информации издания, переизбрание Трампа напрямую касается всех тем, которые обсуждаются на саммите, но при этом его не упомянули ни во время пресс-конференций, ни президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В материале отмечается, что вопреки своеобразному бойкоту на обсуждения Трампа, «его присутствие ощущалось за кулисами». Один из дипломатов сказал, что «на переговорах уже чувствуется отсутствие США», а людей парализовал ужас из-за возвращения Трампа в президентское кресло.

Читайте также:

В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20

Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Рио-де-Жанейро
#сша
#президент
#дональд трамп
#g20
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину: что это значит, при каком условии Россия применит оружие массового поражения
19 ноября 2024, 15:10

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году. Об основных изменениях в документе расскажет «Радио 1».

Основной принцип новой доктрины


Главный принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие рассматривается как крайняя мера для обеспечения суверенитета страны. В связи с появлением новых военных вызовов и угроз Россия была вынуждена пересмотреть критерии, при которых возможно применение ядерного оружия.

Среди основных условий для возможного использования ядерного оружия упоминается агрессия со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами, что будет расцениваться как совместное нападение. Критическая угроза суверенитету России, даже с применением обычных вооружений, также может служить основанием для ядерного ответа.


Защита союзных государств


Важное внимание в доктрине уделяется защите Белоруссии как участника Союзного государства. Любая агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как нападение на Россию, что может привести к ядерному ответу.


Реакция на военные угрозы


Кроме того, доктрина уточняет перечень военных угроз, которые могут потребовать применения ядерного сдерживания. В этот список входят развертывание противоракетной и противоспутниковой обороны, наращивание военных сил у границ России, а также размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.


Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания: главные заявления
Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания: главные заявления


Определение потенциального противника


Впервые в документе дано четкое определение «потенциального противника», который включает как государства и военные блоки, рассматривающие Россию как угрозу, так и страны со значительным военным потенциалом.


Принципы ядерного сдерживания


Фото: istock/AlexLMX

Россия руководствуется рядом принципов для обеспечения эффективного ядерного сдерживания. Эти принципы включают:
  • Непрерывность — постоянное проведение мероприятий, направленных на поддержание ядерного сдерживания;
  • Адаптивность — способность системы сдерживания изменяться в ответ на новые угрозы;
  • Неопределенность — создание неясности для противника относительно масштабов и сроков возможного применения ядерных сил.
Также важным аспектом является централизация управления, обеспечивающая единое руководство действиями органов и организаций, участвующих в ядерном сдерживании. Принцип рациональности подразумевает эффективное использование и поддержание сил и средств ядерного сдерживания на необходимом уровне, а постоянная готовность — поддержание боевой готовности ядерных сил.


В Кремле назвали условия для ядерного удара
В Кремле назвали условия для ядерного удара

Принятие решений о применении ядерного оружия


Для активации плана применения ядерного оружия требуется наличие достоверной информации о непосредственной угрозе. К сигналам к действию относятся: запуск баллистических ракет в сторону России или её союзников, нападение с использованием ядерного или другого оружия массового поражения на территорию или военные объекты России, атака на критически важные государственные или военные инфраструктуры, массированный старт средств воздушно-космической атаки и нарушение государственной границы.

Итоговое решение о применении ядерного оружия принимает президент Российской Федерации. При необходимости он может уведомить военно-политическое руководство других стран или международные организации о готовности к использованию ядерного арсенала или о факте его применения.

Читайте также:

На Западе назвали условие, при котором может начаться ядерная война

Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

Путин: ядерная триада — надёжный гарант суверенитета России
#россия
#нападение
#военные
#оружие
#президент
#защита
#страны
#нарушение
#ядерное оружие
#атака
#владимир путин
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар 6 ракетами ATACMS по объекту в Брянской области
19 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/e-crow

ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России. Системы ПВО, как отмечается, сбили пять целей, одна повреждена.
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет ATACMS, одна была повреждена.

Ранее глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.

Читайте также:

В Кремле назвали условия для ядерного удара

Стало известно, что изменится в СВО после разрешения бить вглубь России

ВСУ отреагировали на сообщения о применении ракет ATACMS для удара по РФ
#операции
#сво
#вс рф
#джо минобороны рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кремль анонсировал визит Путина в Индию
Песков: Путин посетит Индию с официальным визитом
19 ноября 2024, 14:55

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом, но точная дата поездки пока не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России». По его словам, скоро российская сторона начнет тщательную подготовку к этой поездке.
«Что ж, я надеюсь, что скоро, очень скоро мы определим точные даты его визита. Но вы знаете, что наши лидеры обмениваются визитами. Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого. Мы начнем очень тщательно готовиться к этому визиту. Мы придаем этому моменту очень большое значение. Прямо сейчас у меня нет никаких конкретных дат», — пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал о деталях корректировки ядерной доктрины России. Он отметил, что Москва всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия, но применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.

Читайте также:

В Кремле назвали условия для ядерного удара

Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

В Кремле рассказали о ситуации с корректировками ядерной доктрины РФ
#москва
#песков
#ядерное рф
#индия
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Абхазии принял отставку президента
Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
19 ноября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.
За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 парламентариев, один высказался против, два бюллетеня были признаны недействительными.

Напомним, протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе

Читайте также:

Президент Абхазии уходит в отставку: сделка с оппозицией, ратификация договора с Россией и условие, которое озвучил Бжания

Президент и премьер Абхазии объявили об отставке

«Республика»: Начались переговоры властей Абхазии с оппозицией
#соглашения
#президент
#протесты
#переговоры
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате