В Курской области сообщили о восстановлении энергоснабжения

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Электроснабжение в Курчатове и еще пяти районах Курской области восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», – отмечается в публикации.
Ранее атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) привела к отключению электричества в Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Также произошел пожар из-за падения частей БПЛА на трансформаторную подстанцию.
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Александр Климов