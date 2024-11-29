Россия сумела навязать Западу свои правила игры

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Россия своей политикой и действиями на поле боевых действий смогла заставить страны Запада играть по ее правилам. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны (ISW).
«Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в сообщении.
Издание считает, что подобная стратегия напоминает советскую концепцию «рефлексивного контроля», когда государство вынуждает противника принимать решения, которые не отвечают его собственным интересам, предлагая ему ложные варианты.
Таким образом, отмечается, что регулярные дебаты западных стран и задержки поставок военной помощи Киеву указывают на успешную стратегию Кремля.
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