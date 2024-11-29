На Западе пояснили, как Москва и Киев улучшают переговорные позиции эскалацией

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Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.
The New York Times пишет, что эскалация цикла ударов между Москвой и Киевом стала очень быстрой в последние несколько недель. Предполагается, что причиной для этого стала попытка улучшить позиции в будущих переговорах, которые начнутся после официального становления Дональда Трампа на пост президента США.
Однако, что бы не планировали США в будущем, надо четко понимать: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
Накануне Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан заявил, что киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.
Ранее 28 ноября Путин не исключил удара России по центрам принятия решений в Киеве. Подробнее читайте в нашем материале.
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«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Некоторые аналитики говорят, что обе стороны также пытаются улучшить свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — говорит The New York Times.
Однако, что бы не планировали США в будущем, надо четко понимать: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
Накануне Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан заявил, что киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.
Ранее 28 ноября Путин не исключил удара России по центрам принятия решений в Киеве. Подробнее читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева