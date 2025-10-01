Россия удержала статус крупнейшего поставщика урана для АЭС США
Россия сохранила статус крупнейшего поставщика обогащённого урана для атомных электростанций Соединенных Штатов по итогам 2024 года. Такая информация содержатся в опубликованном во вторник отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Согласно документу, американские компании в прошлом году закупили 15 миллионов единиц работы разделения (ЕРР) у восьми поставщиков. На долю российских услуг пришлось 20% от общего объема закупок, что превысило показатели других ключевых партнеров, включая Францию и Нидерланды.
«ЕРР зарубежного происхождения включали 20% из России, 18% из Франции, 15% из Нидерландов, 9% из Великобритании и 7% из Германии», — подчеркивается в материале.Приведенная в отчете статистика подтверждает, что Россия остается главным импортером топлива для американской атомной энергетики, удерживая эту позицию с 2020 года — самого раннего срока, за который доступны данные.