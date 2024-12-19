Россия укрепляет свою обороноспособность и наращивает производство вооружения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимр Путин заявил, что за последние 2 — 3 года Россия значительно усилила свои позиции на международной арене, став более суверенной страной, независимой от внешних факторов.
В условиях глобальной нестабильности и изменения геополитической ситуации, Россия активно работает над укреплением боеготовности Вооруженных Сил. Президент Владимир Путин отметил, что армия России достигла высокого уровня подготовки и оснащения, что позволяет эффективно реагировать на современные вызовы.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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«Армия России находится на самом высоком уровне в мире, наращиваем производство вооружения быстрыми темпами, чего не сказать о противниках», — заявил он.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Дарья Осипова