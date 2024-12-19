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Россия укрепляет свою обороноспособность и наращивает производство вооружения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимр Путин заявил, что за последние 2 — 3 года Россия значительно усилила свои позиции на международной арене, став более суверенной страной, независимой от внешних факторов.
В условиях глобальной нестабильности и изменения геополитической ситуации, Россия активно работает над укреплением боеготовности Вооруженных Сил. Президент Владимир Путин отметил, что армия России достигла высокого уровня подготовки и оснащения, что позволяет эффективно реагировать на современные вызовы.

«Армия России находится на самом высоком уровне в мире, наращиваем производство вооружения быстрыми темпами, чего не сказать о противниках», — заявил он.



Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#владимир путин
Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января
19 декабря 2024, 14:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В рамках прямой линии, которая проходит сегодня, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблемы предоставления льгот для многодетных семей на авиабилеты. Он потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льготных тарифов, используя манипуляции с ценами.
Путин настоятельно призвал правительство и авиакомпании решить вопрос о предоставлении льгот для многодетных семей не позднее 14 января.

В этом году прямая линия президента совмещена с большой пресс-конференцией, в рамках которой жители России смогут задать интересующие вопросы главе государства. Сбор обращений будет продолжаться до конца прямой линии. В 2024 году вопросы будут обрабатываться с использованием технологий искусственного интеллекта, а также аккредитованные иностранные журналисты смогут участвовать в задавании вопросов.

Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых в России
19 декабря 2024, 14:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. Рост рождаемости в стране упал до 1,41%.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференцией главы государства.

Он отметил, что такой показатель рождаемости, конечно, является очень низким, но в такой же ситуации находятся и другие страны, например, Испания, Норвегия, Финляндия и так далее. Коэффициент рождаемости необходимо поднять как минимум до 2,1%, а чтобы обеспечить прирост населения — до 2,3%. Количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.

Российский лидер указал, что единое пособие от наступления беременности до достижения ребёнком 18 лет эффективно и его получают свыше 10 миллионов детей и 320 тысяч беременных. Кроме того, сохраняется семейная ипотека на уровне 6% и материнский капитал. Российские власти и далее будут работать над модернизацией и совершенствованием этих выплат и соответствующих законов, заверил Владимир Путин.

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Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос иностранного журналиста
19 декабря 2024, 14:08

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос иностранного журналиста цитатой американского писателя Марка Твена.
В рамках Прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос американского корреспондента об «ослаблении России».

«Поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Российский лидер отметил, что страна должна решить, как у неё будут складываться отношения с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии. Он отметил, что интересы должны совпадать. Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация предложила своим партнёрам использовать Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи
19 декабря 2024, 14:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в настоящее время может задействовать военные базы в Сирии для организации доставки гуманитарной помощи.
Напомним, что 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране и поддерживают связь с руководством оппозиции.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с различными участниками конфликта, решил уйти в отставку и покинуть страну, поручив мирную передачу власти. При этом Россия не принимала участия в этих переговорах.

Источник в Кремле сообщил, что Асад с семьей прибыл в Москву, где РФ предоставила им убежище. Также он отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

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#прямая линия
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Путин: Россия готова к компромиссам, политика — и есть компромиссы
19 декабря 2024, 13:57

Фото: kremlin.ru

Российская сторона всегда готова и к переговорами, и к компромиссам по сложным вопросам либо при возникновении противоречий. Политика по сути своей вся состоит из компромиссов.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в столичном Гостином дворе, в этом году совмещённой с большой итоговой пресс-конференцией, отвечая на соответствующий вопрос.

Российский лидер напомнил, что в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле уже практически были достигнуты конкретные результаты, у украинская сторона была по сути с ними согласна. Однако после приезда занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона мнение Киева вдруг резко поменялось.

Любой договор подразумевает согласие двух сторон. Важно, чтобы Украина также была готова к переговорам и определённым компромиссам, подчеркнул Владимир Путин.

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Владимир Путин рассказал о ситуации с российскими военными базами в Сирии
Путин: решение оставить военные базы в Сирии зависит от планов нынешней власти
19 декабря 2024, 13:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Многие группировки, контролирующие ситуацию в Сирии, выступают за то, чтобы российские военные базы остались в стране, однако это будет зависеть от планов нынешней власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он отметил, что обстановка в Сирии непростая, Россия рассчитывает, что в стране будет мир.

По словам Путина, российская армия не воевала в республике, цель — предотвратить создание террористического анклава — была в итоге достигнута. Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран, добавил глава государства.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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#итоги
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Путин: с Россией фактически воюют все страны НАТО
19 декабря 2024, 13:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Россией фактически воют все страны НАТО.
В рамках Прямой линии Владимир Путин заявил, что с Российской Федерацией фактически воюют все страны Североатлантического альянса.

Президент России обратил внимание, что снаряды на Западе стали дороже в четыре раза, странам Североатлантического альянса не хватит и трёх процентов ВВП на оборону.

Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.

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Путин раскрыл мнение относительно встречи с Трампом
Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом
19 декабря 2024, 13:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время.
По словам российского лидера, пока нет никаких договоренностей по поводу его встречи с Трампом, и отметил, что не разговаривал с ним уже более четырех лет.

«Я готов к этому, конечно, в любое время, если он захочет этого», — заявил Путин на Прямой линии.
Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах.Однако ни одна из сторон официально данную информацию не подтвердила.

Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят.

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Путин пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву
19 декабря 2024, 13:44

Владимир Путин и Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом после того, как тот перебрался в Москву. Однако намерен встретиться с ним в ближайшее время.
Об этом глава российского государства сообщил в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Ранее в Кремле заявили, что Москва предоставила убежище Асаду и его семье в соответствие с нормами международного права и общепринятой практикой.

Сам сложивший с себя полномочия президент Сирии заявлял, что не собирался бросать страну и армию и покидать страну. По его словам, он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Однако военная база РФ в Хмеймиме, куда он приехал, начала подвергаться усиленным атакам БПЛА, поэтому было принято решение о его эвакуации в Москву.

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