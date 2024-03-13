Россия усилит границу с Финляндией из-за возможных рисков

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Россия вынуждена усилить границу с Финляндией из-за рисков после вступления её в НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя установку систем поражения на рубеже государств.
«Эти усиления связаны с тем, что теперь Финляндия представляет для нас угрозу. Для блока НАТО — это основной противник, главный противник. Ни Китай, ни Иран, ни кто-то другой, а именно Россия», — заявил Глазунов в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, в настоящее время идет война против России. А те страны, которые вступают в НАТО становятся мишенью для ВС РФ, так как они угрожают безопасности нашего государства.
Таким образом, ради безопасности своего народа Россия усилит войска на приграничной с финнами территории, заключил Глазунов.
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