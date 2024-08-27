Руководству стран Запада необходимо вернуть беженцев на Украину, однако сделать это «без принуждения», передает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Так политик прокомментировал информацию о том, что обращался к главам других государств с просьбой вернуть в украинскую республику мужчин-призывников.
Обозреватели Bloomberg информировали, что экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, просил союзников вернуть уклонистов, но ему отказали до окончания конфликта.
Зеленский подчеркивал, что зарубежным странам «политически невыгодно» помогать не работающим у них беженцам.
На Украине регулярно продлевают мобилизацию, начиная с 24 февраля 2022 года.
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Обозреватели Bloomberg информировали, что экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, просил союзников вернуть уклонистов, но ему отказали до окончания конфликта.
Зеленский подчеркивал, что зарубежным странам «политически невыгодно» помогать не работающим у них беженцам.
«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев», — сказал Зеленский.Он сделал акцент, что за рубежом проживают 7.5 миллиона граждан Украины. Речь идет, по словам главы киевского режима, о налогоплательщиках, которых надо «без принуждения» возвратить в страну для того, чтобы «прокормить» 10,5 миллиона пенсионеров.
На Украине регулярно продлевают мобилизацию, начиная с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов