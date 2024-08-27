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Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада

Зеленский: Властям стран Запада надо вернуть на Украину людей «без принуждения»
27 августа 2024, 21:30

Руководству стран Запада необходимо вернуть беженцев на Украину, однако сделать это «без принуждения», передает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Так политик прокомментировал информацию о том, что обращался к главам других государств с просьбой вернуть в украинскую республику мужчин-призывников.

Обозреватели Bloomberg информировали, что экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, просил союзников вернуть уклонистов, но ему отказали до окончания конфликта.



Зеленский подчеркивал, что зарубежным странам «политически невыгодно» помогать не работающим у них беженцам.

«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев», — сказал Зеленский.
Он сделал акцент, что за рубежом проживают 7.5 миллиона граждан Украины. Речь идет, по словам главы киевского режима, о налогоплательщиках, которых надо «без принуждения» возвратить в страну для того, чтобы «прокормить» 10,5 миллиона пенсионеров.

На Украине регулярно продлевают мобилизацию, начиная с 24 февраля 2022 года.

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#владимир зеленский
#новости
#беженцы
WSJ: США не собираются снимать запрет для Киева на удары вглубь территорий РФ
27 августа 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Белый дом не планирует снять запрет для боевиков ВСУ на удары западным вооружением вглубь территорий РФ, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновника США.
Собеседник, сохраняя анонимность, рассказал, что киевский режим все чаще в последнее время просит разрешить использовать западное дальнобойное оружие, поставленное украинским военным, для нанесения ударов по российским территориям.

Среди вооружений, по словам чиновника, есть ракеты американского производства ATACMS, однако нынешние руководители в Вашингтоне не намерены изменить свои решения, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада.

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Шойгу назвал одну из главных целей Запада по России
Шойгу: Запад усилил попытки расколоть общество РФ
27 августа 2024, 20:47

Фото: Сайт Кремля

Запад хочет расколоть российское общество и усилил попытки в этом направлении, сообщил в рамках совещания в Нальчике секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Фиксируется усиление попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что западные государства усиливают в РФ распространение сепаратистских, экстремистских идей и радикальных идеологий, связанных с религией.

Шойгу резюмировал, что коллективный Запад для сохранения своей гегемонии навязывает «свои правила», создает террористические ячейки, оказывает поддержку цветным революциям.

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Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова
Медведев предложил французским властям задержать вместе с Дуровым и Цукерберга
27 августа 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил французским властям задержать и Марка Цукерберга, так как в Facebook* происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Медведева, задержание Дурова во Франции также является политическим делом, несмотря на заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
27 августа 2024, 18:38

Фото: istockphoto/DmyTo

Заседание Совета НАТО — Украина в грядущую среду, 28 августа, соберет по просьбе киевского режима генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник в организации.
«Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО — Украина в среду по просьбе Украины», — сказано в сообщении.
Перед этим Столтенберг на аналогичном заседании заявлял, что принял решение назначить высокого представителя НАТО в Киеве, чтобы координировать с властями Украины.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается продемонстрировать новый план войны с Россией американскому президенту Джо Байдену. Украинский политик считает, что целесообразно поделиться им с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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Зеленский заявил о новом плане войны с РФ
Зеленский собирается в сентябре показать Байдену новый план войны с РФ
27 августа 2024, 18:36

Новый план войны с Россией хочет продемонстрировать глава киевского режима Владимир Зеленский президенту США Джо Байдену. Об этом украинский политик заявил на республиканском телемарафоне. Он отметил, что считает целесообразным поделиться планом с кандидатами в хозяева Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
«…Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу», — прокомментировал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.
Ранее Зеленский сообщал, что Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты, однако комментировать какие-либо детали по этому поводу отказался.

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#война
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Зеленский: Украина провела испытания баллистической ракеты
27 августа 2024, 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Об этом сообщили в ТАСС.
«Были проведены успешные испытания первой украинской баллистической ракеты. К сожалению, больше деталей об этой ракете я сообщить не могу», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

Баллистические ракеты могут иметь дальность полёта от сотен до тысяч километров.

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#украина
#владимир зеленский
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Гросси анонсировал главную тему для переговоров с Зеленским в Киеве
Гросси и Зеленский обсудят на встрече диалог МАГАТЭ с Киевом и Россией
27 августа 2024, 16:35

Диалог МАГАТЭ с Киевом и Россией станет главной темой для обсуждения на встрече с украинским политиком Владимиром Зеленским, сообщил журналистам руководитель Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.
«Самым важным в этой встрече будет необходимость сохранения диалога, который есть с президентом Российской Федерации, эти каналы общения должны оставаться открытыми и взаимодействие должно продолжаться», — сказал глава организации.
Ранее Гросси анонсировал свою поездку в Киев для встречи с Зеленским на следующей неделе.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский рассчитывает на завершение украинского конфликта путем переговоров.

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#украина
#киев
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#владимир зеленский
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#переговоры
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Подмосковные ветеринары вылечили кошку экзотической породы
27 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кошку породы сервал по кличке Нисса привели на приём к врачам Талдомской ветеринарной станции. Хозяева обратили внимание на необычное пятно на теле питомца и решили не заниматься самолечением, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Сервал – редкая порода кошек. Они отличаются крупными размерами и большим весом – до 18 кг, а также особым характером. Их доверие нужно заслужить. Но ветеринары Талдомской станции имеют опыт работы с необычными питомцами, включая таких экзотических особей, как Нисса. После осмотра и проведения необходимых анализов специалисты назначили лечение. Сейчас малышка полностью здорова», – говорится в сообщении.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы избежать возможных осложнений и сохранить здоровье питомца. Записаться на приём в государственную ветеринарную клинику можно по телефону 8 (495) 668-01-25 или через портал госуслуг Московской области.

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В США заявили о первом крупном поражении НАТО на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО на Украине потерпело свое первое крупное поражение
27 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Североатлантический альянс на Украине потерпел свое первое крупное поражение, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Своим мнением он поделился в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО», — заявляет Джонсон.
По его словам, за время украинского конфликта РФ показала, что любые натовские вооружения может уничтожить с легкостью.

«РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin, <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию», — резюмировал эксперт.
В российском МИДе подчеркивали, что все грузы, содержащие оружие для киевского режима, будут законной целью для военнослужащих ВС РФ.

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#мир
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