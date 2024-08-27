Шойгу назвал одну из главных целей Запада по России

Фото: Сайт Кремля
Запад хочет расколоть российское общество и усилил попытки в этом направлении, сообщил в рамках совещания в Нальчике секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Фиксируется усиление попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — сказал Шойгу.
Он также добавил, что западные государства усиливают в РФ распространение сепаратистских, экстремистских идей и радикальных идеологий, связанных с религией.
Шойгу резюмировал, что коллективный Запад для сохранения своей гегемонии навязывает «свои правила», создает террористические ячейки, оказывает поддержку цветным революциям.
Читайте также:
Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова
Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
Зеленский заявил о новом плане войны с РФ
Никита Кротов