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Россия в ближайшее время примет многих гостей, заявил Ушаков

Фото: istockphoto/TomasSereda

Фото: istockphoto/TomasSereda

Россия в ближайшее время примет многих гостей из-за рубежа, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — прокомментировал он.
Перед этим зарубежные политики прибыли в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков отмечал, что 9 мая в столице были главы 29 стран. В частности, парад Победы посетили председатель КНР Си Цзиньпин, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сербский президент Александар Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо и другие. К слову, последнему пыталась помешать Эстония, однако политик добрался «окольными путями».

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#день победы
Политолог раскрыл, возможна ли прямая война между РФ и США
Политолог Колташов: прямая война между США и РФ невозможна
14 мая 2025, 19:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Прямое столкновение России и США невозможно. Такое заявление сделал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Американцы никогда не пойдут на такой риск, но продолжат попытки ослабить Москву с помощью прокси-конфликтов», — подчеркнул Колташов в беседе с «Постньюс».

Однако отмечается, что Вашингтон продолжит соперничать с Москвой через прокси-войны.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Иначе, по словам спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, Вашингтон выйдет из процесса урегулирования. Он подчеркнул, что Штаты хотят быть посредниками в завершении украинского конфликта, однако отметил, что «это не война США».


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В ГД не осуждают решение Венгрии и Словакии поддержать санкции против РФ
14 мая 2025, 18:29

Фото: iStock/syahrir maulana

РФ не осуждает решение Венгрии и Словакии поддержать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, который был учреждён 14 мая. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«Позиции руководства Венгрии и Словакии — это позиции сотрудничества с нашей страной, взаимного понимания, поддержки и уважения общих традиционных ценностей. Но как государства Венгрия и Словакия настолько тесно встроены в структуры Евросоюза, что вести постоянное противодействие антироссийским действиям можно не всегда», — отметила Бутина в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, российская сторона благодарна народам Венгрии и Словакии и не осуждает решение этих стран поддержать санкции, так как они не могут оставаться «белой вороной» в политике ЕС.

В свою очередь декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев заявил Общественной Службе Новостей, что введение очередного пакета антироссийских санкций напоминает «День сурка».

«Однако нельзя сказать, что эти санкции для нас неощутимы, потому что бизнесу вновь нужно будет перестраиваться, выстраивать новые цепочки, искать новых поставщиков, искать новый транспорт. Эти проблемы решаемы», — пояснил эксперт.

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«Мы не будем кричать, вызывать жалость»: Саша Стоун признался, что в его семье произошло горе
14 мая 2025, 17:13

Саша Стоун (фото: Instagram* / sashka_stone)

Блогер и бывший парень Вали Карнавал Саша Стоун, он же Александр Зарубин, признался, что сейчас переживает тяжёлую личную трагедию: в его семье произошло несчастье.
Каких-либо деталей он раскрывать не стал, заметив лишь, что сталкивается с таким впервые и не даёт себе утонуть в депрессии благодаря интенсивным тренировкам.

«Приходится продолжать жить, работать, улыбаться... Мы не будем кричать, говорить, вызывать жалость, мы просто дальше живём и очень много занимается спортом», — рассказал блогер изданию «7 дней».
К слову, после разрыва с Валей Карнавал, на которой Саша Стоун всерьёз собирался жениться, он начал встречаться с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре пара рассталась.

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Захарова высказалась о решении суда ЕС по закупкам вакцин
Захарова назвала кривосудием отсутствие мер против Урсулы фон дер Ляйен
14 мая 2025, 16:16

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Отсутствие определения ответственности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин от COVID-19 в 2020 и 2021 годах — «это новая страница в есовско-натовском кривосудии». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», — написала дипломат МИД РФ.

Захарова добавила, что судебное решение может лишь быть основанием для новых исков против еврокомиссара, но не предполагает уголовных или дисциплинарных мер в отношении нее.

«Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы», — резюмировала представитель МИД России.
Ранее суд Евросоюза постановил, что у Еврокомиссии были нарушения при закупке вакцин от коронавируса. Общественности закрыли доступ к информации о ценах на препараты. В суде уточнили, что Еврокомиссия не доказала отсутствие конфликта интересов при закупках.

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#мир
#россия
#ес
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#мария захарова
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ЕС хочет ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины
Политолог Бирюлин: Россию невозможно привести к переговорам кнутом
14 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/Leestat

Европейские лидеры хотят ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине.

«Они акцентируют внимание Трампа подобно «чертям, призывавшим за помощью к Вию» из известного произведения Гоголя, демонстрируя продолжение недружеских настроений, в то время как сам Трамп все же понимает, что кнутом к переговорам Россию не привести, тормозит процесс со стороны США», — заявил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.

Он подчеркнул, что санкции не приносят ожидаемых результатов, поскольку мир со времен холодной войны сильно изменился. По словам эксперта, крупными экономиками и развитыми технологиями сейчас обладают не только страны «развитого Запада», но и страны «глобального юга».

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