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Россия в ближайшее время примет многих гостей из-за рубежа, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — прокомментировал он.Перед этим зарубежные политики прибыли в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков отмечал, что 9 мая в столице были главы 29 стран. В частности, парад Победы посетили председатель КНР Си Цзиньпин, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сербский президент Александар Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо и другие. К слову, последнему пыталась помешать Эстония, однако политик добрался «окольными путями».
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Никита Кротов