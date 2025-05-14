Россия в ближайшее время примет многих гостей, заявил Ушаков

Отсутствие определения ответственности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин от COVID-19 в 2020 и 2021 годах — «это новая страница в есовско-натовском кривосудии». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель российского МИДа Мария Захарова.